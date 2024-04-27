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Бастрыкину доложат о деле с финансовой пирамидой в Петербурге

СК проверит информацию о появлении финансовой пирамиды в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В социальных медиа начала распространяться информация о том, что в Петербурге появилась финансовая пирамида. Ее организовала некая компания «Арабелла». Там якобы предлагают работу, но, чтобы устроиться и иметь возможность продвинуться по карьерной лестнице, нужно купить биологически активные добавки. А люди верят в доход и оформляют на себя многомиллионные кредиты, чтобы купить БАДы. Например, 65-летняя петербурженка для покупки продукции взяла в банке заем на 2 млн рублей. Эта информация дошла до следственных органов. Они начали проверку. А следить за ее результатами будет лично глава СК России Александр Бастрыкин.

— Председатель Следственного комитета РФ поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах начатой процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения и ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК.

СК