Бастрыкину доложат о деле с финансовой пирамидой в Петербурге

В социальных медиа начала распространяться информация о том, что в Петербурге появилась финансовая пирамида. Ее организовала некая компания «Арабелла». Там якобы предлагают работу, но, чтобы устроиться и иметь возможность продвинуться по карьерной лестнице, нужно купить биологически активные добавки. А люди верят в доход и оформляют на себя многомиллионные кредиты, чтобы купить БАДы. Например, 65-летняя петербурженка для покупки продукции взяла в банке заем на 2 млн рублей. Эта информация дошла до следственных органов. Они начали проверку. А следить за ее результатами будет лично глава СК России Александр Бастрыкин.