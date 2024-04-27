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В Новосибирске в майские праздники может пойти снег

По ночам синоптики прогнозируют заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 76% 769 мм рт. ст. +12°

До 5 мая весеннего потепления ждать не стоит. В ночь с 1-го на 2-е число ожидается от −1 до −6 градусов по региону. В дневные часы будет от +4 до +9 градусов.

2 мая прогнозируют слабые осадки в виде мокрого снега. Западный ветер усилится до 13 метров в секунду. В ночное время снова похолодает до −5.

«Температурный фон будет примерно такой же, как в начале месяца. Устойчивое тепло, предварительно, ожидаем во второй половине мая», — указала начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова изданию «РБК Новосибирск».