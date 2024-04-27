В Челябинской области на майские праздники запустят дополнительные электрички

Корректировки внесли в расписание следующих пригородных поездов:
- № 7007/7027 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38) и № 7028/7008 «Екатеринбург — Челябинск (отправление в 11:10) назначены на 1, 2, 7, 8 и 9 мая;
- “Ласточки” № 7905 Челябинск — Магнитогорск (отправление в 12:35) и № 7906 Магнитогорск — Челябинск (отправление в 11:30) назначены на 29 и 30 апреля, а также на 1, 8 и 9 мая;
- № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43) 28 апреля будет отменён, 1 мая выйдет на маршрут;
- № 6004 Полетаево 1 — Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням), будет отменён 29 и 30 апреля, а также 1, 9 и 10 мая.
Для тех, кто решит отправиться на черноморское побережье, из Челябинска запустили три сезонных состава в южном направлении. А для пенсионеров-садоводов с 1 мая введут традиционную сезонную скидку в 70% на проезд в пригородных поездах.