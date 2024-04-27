День Победы в Уфе 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

9 мая Уфа, как и вся Россия, отметит 79-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в башкирской столице по случаю дня Победы.
9 мая в Уфе по традиции начнется с торжественных церемоний возложения цветов к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади, а также к Вечному огню и мемориалам в парке Победы, где затем откроют памятник Гази Загитову — уроженцу Башкирии, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.
Где и во сколько начнется парад на день Победы в Уфе 2024
В 12:00 на проспекте Октября начнется парад в честь дня Победы. В нем примут участие 22 парадных расчёта из 1,5 тыс. человек. Среди них будут и военнослужащие добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» (они прибудут в краткосрочный отпуск из зоны СВО), а также кавалерийское и кинологическое подразделения МВД Башкирии. Из восьми ведомственных оркестров будет сформирован сводный духовой коллектив. Впервые участие параде примет женский расчет УФСИН. Также в шествии пройдут юнармейцы, учащиеся шаймуратовских классов и кадетских классов морских пехотинцев. Вдоль трибун они пронесут копию Знамени Победы, а также флаги России, Башкирии и Уфы.
Далее запланирован парад военной техники: семь единиц времен Великой Отечественной войны и девять машин — современных, из Уфимского территориального гарнизона. Завершится торжественное мероприятие пролетом пяти вертолетов и 12 самолетов. Парад будет транслироваться в прямом эфире на региональном и городском телеканалах.
На площади имени Ленина с 12:00 8 мая до 9:00 10 мая состоится статический показ военной техники. К нему привлекли 40 машин времен Великой Отечественной и ретро-автомобили. 9 мая в 13:00 на площадке развернут полевую кухню.
Бессмертный полк 2024 в Уфе: будет или нет
Масштабного шествия «Бессмертный полк» на улицах Уфы не будет. Такое решение было принято по всей России «в связи с угрозой общественной безопасности». Уже в четвертый раз акция в башкирской столице пройде в других форматах. Горожане могут распечатать фотографию ветерана и наклеить ее на машину или одежду. Оформить снимок можно на сайте «Бессмертного полка» — там есть специальный фотоконструктор. С помощью него можно подобрать рамку родственника-ветерана, подписать его имя и указать даты жизни. Кроме того, в соцсетях пройдет традиционный флешмоб под хештегом #нашБессмертныйПолк — пользователям предлагают не только делиться фотографиями, но и рассказывать о подвигах своих предков.
Салют на 9 мая 2024 в Уфе
Салют в честь дня Победы-2024 в Уфе тоже не будет. Его отменили по решению мэрии. Соответствующее заявление на оперативном совещании в городской администрации сделал глава города Ратмир Мавлиев.
— Что касается салюта, совместно приняли решение: салют не даем. Я прошу эти деньги [запланированные на салют] направить на поддержку наших военнослужащих, — сказал сити-менеджер.