День Победы в Уфе 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

Масштабного шествия «Бессмертный полк» на улицах Уфы не будет. Такое решение было принято по всей России «в связи с угрозой общественной безопасности». Уже в четвертый раз акция в башкирской столице пройде в других форматах. Горожане могут распечатать фотографию ветерана и наклеить ее на машину или одежду. Оформить снимок можно на сайте «Бессмертного полка» — там есть специальный фотоконструктор. С помощью него можно подобрать рамку родственника-ветерана, подписать его имя и указать даты жизни. Кроме того, в соцсетях пройдет традиционный флешмоб под хештегом #нашБессмертныйПолк — пользователям предлагают не только делиться фотографиями, но и рассказывать о подвигах своих предков.