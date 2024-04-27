Перепись пугает граждан Молдовы: в Службу 112 участились жалобы

С 8 апреля в Республике Молдова проходит перепись населения, в связи с чем в Службу 112 резко увеличилось количество звонков с жалобами на рецензентов, сообщает Экстренная служба в своем пресс-релизе.
Жалобы касаются отказов граждан от участия в переписи, а также о «неадекватной реакции и агрессивном поведении» рецензентов.
Служба подчеркивает, что участие в переписи обязательно, а предоставляемые данные являются строго конфиденциальными и будут использоваться только в статистических целях.
Помимо того, отказ от предоставления информации или предоставление ее в неполном и неточном виде может повлечь правонарушение, которое карается штрафом до 2500 леев.
Экстренная служба призывает предоставлять ответы только работникам Национального бюро статистики. Если действия переписчика угрожают здоровью или жизни человека, необходимо звонить по номеру 112.