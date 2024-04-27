Детская железная дорога в Волгограде начнет работать с 1 мая

Машинисты, проводники и стрелочники в этом поезде — юные железнодорожники. Работает детская железная дорога в Волгограде каждый день. В будни поезд отправляется от станции «Площадь Чекистов» в 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 и 17.00, в выходные — каждый час с 10.00 до 17.00. Взрослый билет — 200 рублей, детям старше 5 лет — 150, до 5 лет — бесплатно.