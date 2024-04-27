Как работают социальные и медицинские учреждения в праздничные дни

26 апреля читальные залы по всем адресам работают с 09:30 до 16:30, новые требования будут принимать до 15:30. 27 апреля посетить их можно будет с 09:30 до 15:00, а 28, 29, 30 апреля и 1 мая залы будут закрыты. К обычному графику они вернутся 2, 3, 6 и 7 мая, а 8 мая в них будет технологический день. В читальные залы нельзя будет попасть также 9, 10, 11 и 12 мая, а 13 мая они откроются с 09:30.