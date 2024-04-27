Как работают социальные и медицинские учреждения в праздничные дни

В праздничные выходные, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, медицинские и социальные учреждения столицы перейдут на особый график. Часть из них сохранит привычный режим работы.
Учреждения Департамента здравоохранения
Взрослые поликлиники 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут работать с 09:00 до 18:00, а 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут открыты в часы работы поликлиник, круглосуточные травмпункты продолжат принимать посетителей по прежнему графику. Центр телемедицины в праздники работает как обычно — круглосуточно без выходных.
Детские поликлиники 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут открыты с 09:00 до 15:00. Медицинскую помощь на дому детям с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая окажут с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения детских поликлиник принимают пациентов с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график — с 06:30 до 15:00.
Женские консультации 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут открыты с 09:00 до 18:00, 28 апреля и 12 мая — с 09:00 до 16:00, а 1 и 9 мая с 09:00 до 16:00 работают только женские консультации, имеющие 10 и более участков.
Дежурные аптечные пункты при поликлиниках 29, 30 апреля, 10 и 11 мая работают с 09:00 до 18:00, а 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — с 09:00 до 16:00. Кроме того, изменится график у обособленных аптек.
Социальные учреждения
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей не будет работать с 9 по 12 мая. В остальные дни он принимает посетителей по графику — со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00. Понедельник — выходной.
Центры московского долголетия в майские праздники открыты в обычном режиме — с 10:00 до 20:00.
Привычный график останется и в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки, в круглосуточном режиме в праздники работают мобильные бригады «Социальный патруль».
Получить круглосуточную психологическую поддержку москвичи могут, позвонив по телефону неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного), а также в онлайн-чате. С 28 по 30 апреля, 9 и 10 мая очные консультации специалистов Московской службы психологической помощи населению будут проходить с 09:00 до 21:00 в отделе интегративных психологических практик по адресу: 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2. Записаться на прием можно по единому справочному телефону:
При необходимости предоставления экстренной социальной помощи или психологической поддержки ребенку, а также для сообщения о жестоком обращении можно позвонить на круглосуточный номер: 051 (с городского телефона) и +7 495 051 (с мобильного). Для приема звонков также работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе. Узнать их можно на портале «Мой семейный центр».
Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для москвичей с инвалидностью в период майских праздников закроются.
Кроме того, в майские праздники изменится график работы в центрах госуслуг «Мои документы». 1 и 9 мая офисы не будут вести прием посетителей, а в остальные дни график остается прежним: районные офисы — с 08:00 до 20:00, флагманы — с 10:00 до 22:00.
Главархив Москвы
Выставочный зал Главархива Москвы будет закрыт до 5 мая. С 6 по 12 мая в него можно будет попасть с 11:00 до 20:00. С 13 мая он вернется к обычному графику — с 11:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.
26 апреля читальные залы по всем адресам работают с 09:30 до 16:30, новые требования будут принимать до 15:30. 27 апреля посетить их можно будет с 09:30 до 15:00, а 28, 29, 30 апреля и 1 мая залы будут закрыты. К обычному графику они вернутся 2, 3, 6 и 7 мая, а 8 мая в них будет технологический день. В читальные залы нельзя будет попасть также 9, 10, 11 и 12 мая, а 13 мая они откроются с 09:30.
Загсы и дворцы бракосочетания
Дворцы бракосочетания (за исключением дворцов бракосочетания № 1 и 4), Зеленоградский и Таганский отделы ЗАГС не будут работать 28, 29, 30 апреля, 1 и 9 мая. 8 мая они будут открыты по графику предпраздничного дня, сокращенному на один час.
Дворцы бракосочетания № 1 и 4, а также Объединенный отдел ЗАГС, расположенный в помещении роботизированного архивного комплекса, не принимают посетителей 1, 9 мая, а 30 апреля и 8 мая закрываются на час раньше.
Подобрать место для регистрации брака в торжественной обстановке можно с помощью сервиса «Наша свадьба».
Ветеринарная служба
Режим работы государственных ветклиник столицы в праздничные дни не изменится. Они будут принимать пациентов ежедневно по обычному графику, а Мосветстанция по адресу: улица Юннатов, дом 16 а — ежедневно и круглосуточно.
Кроме того, в круглосуточном режиме на связи останутся операторы контакт-центра госветслужбы Москвы. Позвонив по номеру: