В майские праздники сотрудники ГИБДД Башкирии будут работать в усиленном режиме.

В предстоящие майские праздники сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме. Это связано с тем, что автолюбители массово будут выезжать в места отдыха, в пригородные зоны, в другие города и населенные пункты. На особый контроль инспекторы ДПС возьмут все аварийно-опасные участки дорог. Из числа сотрудников республиканской госавтоинспекции скомбинированы дополнительные экипажи, которые будут направлены по республике.
«В эти дни наши сотрудники ориентированы на профилактику ДТП, а также на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, прежде всего — нетрезвого вождения. Специальные профилактические мероприятия, в том числе массовые проверки водителей на состояние опьянения, пройдут на территории всей республики. Посты ДПС, усиленные участковыми, будут приближены к развлекательным заведениям и другим местам отдыха», — сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.