В майские праздники сотрудники ГИБДД Башкирии будут работать в усиленном режиме.

В предстоящие майские праздники сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме. Это связано с тем, что автолюбители массово будут выезжать в места отдыха, в пригородные зоны, в другие города и населенные пункты. На особый контроль инспекторы ДПС возьмут все аварийно-опасные участки дорог. Из числа сотрудников республиканской госавтоинспекции скомбинированы дополнительные экипажи, которые будут направлены по республике.