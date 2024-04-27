В Челябинске на пешеходной улице спилят погибшие и аварийные деревья

Напомним, в этом году планируют преобразить два участка улицы Свободы: по чётной стороне — от улицы Орджоникидзе до Евтеева и по нечётной — от улицы Борьбы до Евтеева. Подрядчик уже демонтировал покрытие, а также завершил земляные работы и прокладку подземных коммуникаций. Рассказываем, как это территория будет выглядеть после реконструкции.