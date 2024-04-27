В Челябинске на пешеходной улице спилят погибшие и аварийные деревья

— В ближайшие дни будет выполнен снос аварийных, угнетенных и сухостойных деревьев в районе домов № 90, 94, 96, 159 на улице Свободы, — прокомментировали в мэрии. — Взамен них в весенне-летний период будут высажены новые крупномерные саженцы лиственных пород.
Напомним, в этом году планируют преобразить два участка улицы Свободы: по чётной стороне — от улицы Орджоникидзе до Евтеева и по нечётной — от улицы Борьбы до Евтеева. Подрядчик уже демонтировал покрытие, а также завершил земляные работы и прокладку подземных коммуникаций. Рассказываем, как это территория будет выглядеть после реконструкции.