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В Челябинске на пешеходной улице спилят погибшие и аварийные деревья

В рамках благоустройства пешеходной части улицы Свободы в Челябинске спилят погибшие и аварийные деревья. Взамен них высадят крупномерные саженцы лиственных пород. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в городской администрации.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

— В ближайшие дни будет выполнен снос аварийных, угнетенных и сухостойных деревьев в районе домов № 90, 94, 96, 159 на улице Свободы, — прокомментировали в мэрии. — Взамен них в весенне-летний период будут высажены новые крупномерные саженцы лиственных пород.

Напомним, в этом году планируют преобразить два участка улицы Свободы: по чётной стороне — от улицы Орджоникидзе до Евтеева и по нечётной — от улицы Борьбы до Евтеева. Подрядчик уже демонтировал покрытие, а также завершил земляные работы и прокладку подземных коммуникаций. Рассказываем, как это территория будет выглядеть после реконструкции.

ЖКХ