В Челябинской области на все выходные закроют на ремонт федеральную трассу

В Челябинской области на все предстоящие выходные частично перекроют участок федеральной трассы М-5 «Урал» между Чебаркулем и Миассом (1790 км). Там вводится реверсивное движение по одной полосе, предупредили сегодня, 27 апреля, в областной Госавтоинспекции.
Объехать участок работ можно будет через село Мисяш или село Кундравы.
В Упрдор «Южный Урал» корреспонденту chel.aif.ru пояснили, что на 10-километровом участке трассы М-5 км 1780 — км 1790 в этом году проводится капитальным ремонт дорожного полотна с расширением проезжей части с двух до четырех полос.
Работы ведутся не на всем участке сразу, а последовательно на коротких отрезках по 600 метров, чтобы зона реверсивного движения и скоростных ограничений была как можно короче.