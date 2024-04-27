Какой травяной чай принесет наибольшую пользу

К примеру, широко известен ромашковый чай. Ромашка помогает при переутомлении, простуде, проблемах с печенью и ЖКТ. Ромашковый чай может помочь заснуть, облегчит боль в горле или даже зубную боль. Чтобы вкус напитка был более насыщенным и приятным, в него можно добавить мед, имбирь, ломтик лимона.