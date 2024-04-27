Какой травяной чай принесет наибольшую пользу

Разумеется, травяные чаи оказывают общеукрепляющий эффект, но сами по себе не являются лекарством и не могут заменить полноценную терапию, назначенную специалистом, рассказывает ИА El.kz.
Однако, пользу употребления натуральных травяных настоев трудно переоценить.
К примеру, широко известен ромашковый чай. Ромашка помогает при переутомлении, простуде, проблемах с печенью и ЖКТ. Ромашковый чай может помочь заснуть, облегчит боль в горле или даже зубную боль. Чтобы вкус напитка был более насыщенным и приятным, в него можно добавить мед, имбирь, ломтик лимона.
Чай из чабреца оказывает дезинфицирующее действие, благодаря содержащемуся в растении эфирному маслу. Травяной настой с чабрецом подарит бодрость, нормализует функционирование нервной, пищеварительной систем организма, улучшит состояние сердца и сосудов. Хорош чабрец и для иммунитета, а также полезен заядлым курильщикам — он помогает избавиться от хронического кашля.
Чай с мятой оказывает успокаивающее действие, а особый, всем известный вкус «с холодком», помогает не только освежиться, но и избавиться от тошноты. Особенно полезен мятный чай тем людям, который регулярно испытывают стрессы.
Чай с мелиссой рекомендуют пить при неврозах и бессоннице — содержащееся в составе эфирное масло оказывает на организм седативное воздействие и укрепляет иммунитет.
Настой липы обладает потогонным и жаропонижающим действием, поэтому липовый чай крайне полезен при простуде. С его помощью также можно снять отёки. Также липовый настой полезно выпить после переохлаждения — для профилактики.
Безусловно, у каждого травяного настоя есть свои особенности и противопоказания. Редакция настоятельно рекомендует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом и не заниматься самолечением.