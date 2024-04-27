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Что интересного будет в Ростове 1 мая?

Спортивный праздник пройдёт в 99-й раз.

Утром в среду, первого мая, в Ростове-на-Дону в 99-й раз пройдёт эстафета. Она считается старейшей в стране.

«Участие в ней примут школьники и студенты, трудовые коллективы, представители национально-культурных объединений города, коллективы администраций районов города и министерств Ростовской области», — пояснил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Одновременно на Театральной площади выступят лучшие хореографические и музыкальные коллективы, а также популярные спортивные федерации города.

Запланирована работа площадок, на которых будут презентовывать различные виды спорта. Пройдёт и открытый турнир города по стритболу, фестиваль по силовому экстриму, турнир по боксу, мастер-класс от гандбольного клуба «Ростов-Дон».

В этот же день изменится схема движения транспорта в центре. Подробнее мы об этом писали здесь.

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