Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава муници­па­литета из Самарской области уволена из-за утраты доверия

Это произошло из-за конфликта интересов.

Прокуратура добилась досрочной отставки главы сельского поселения Артюшкино Шенталинского района Самарской области Ольги Зайцевой. Она уволена из-за утраты доверия в связи с конфликтом интересов. Об этом сообщает районная прокуратура.

Контрольный орган провел проверку и установил, что муж чиновницы Вячеслав Зайцев работал водителем администрации сельского поселения и исполнял обязанности директора подконтрольного ей предприятия МУП «ЖКХ — Артюшкино». Прокуратура выяснила, что Ольга Зайцева систематически издавала распоряжения о поощрении мужа премиальными вознаграждениями.

В связи с этим контрольный орган внес представление об устранении нарушений. Однако депутаты, среди которых был и Вячеслав Зайцев, не нашли конфликта интересов в действиях чиновницы.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Требования были удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

Прокуратура