Прокуратура добилась досрочной отставки главы сельского поселения Артюшкино Шенталинского района Самарской области Ольги Зайцевой. Она уволена из-за утраты доверия в связи с конфликтом интересов. Об этом сообщает районная прокуратура.
Контрольный орган провел проверку и установил, что муж чиновницы Вячеслав Зайцев работал водителем администрации сельского поселения и исполнял обязанности директора подконтрольного ей предприятия МУП «ЖКХ — Артюшкино». Прокуратура выяснила, что Ольга Зайцева систематически издавала распоряжения о поощрении мужа премиальными вознаграждениями.
В связи с этим контрольный орган внес представление об устранении нарушений. Однако депутаты, среди которых был и Вячеслав Зайцев, не нашли конфликта интересов в действиях чиновницы.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Требования были удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.