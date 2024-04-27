Как будут работать больницы в майские праздники в Самарской области

В министерстве здравоохранения региона рассказали, как будут работать лечебные учреждения в период продолжительных выходных.
Так, прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по специальному графику.
Выдача льготных лекарств будет осуществляться в бесперебойном режиме.
Для помощи пожилым и пациентам с обострениями хронических заболеваний будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому.
Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8 до 20 часов. «Скорая помощь» и стационары будут работать круглосуточно.
При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.
Дежурить в штатном режиме круглосуточно будут и травмпункты.
В Самаре:
— Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова на улице Полевой, 80а;
— Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко на улице Калинина, 32;
— Самарская городская больница № 7 на улице Крайней, 17;
— Самарская городская больница № 10 на улице Медицинской, 4б;
— Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, детский травмпункт на улице Ташкентской, 159.
В Новокуйбышевске:
— Новокуйбышевская центральная городская больница на улице Пирогова, 1, к3.
В Тольятти:
— Тольяттинская городская поликлиника № 3 на улице Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи;
— Тольяттинская городская больница № 2 на улице Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.
В Сызрани:
— Сызранская центральная городская и районная больница на улице Комарова, 1.
Более подробная информация доступна на сайтах лечебных учреждений.