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Как будут работать больницы в майские праздники в Самарской области

Как отметили в минздраве, для медучреждений составлен график.

В министерстве здравоохранения региона рассказали, как будут работать лечебные учреждения в период продолжительных выходных.

Так, прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по специальному графику.

Выдача льготных лекарств будет осуществляться в бесперебойном режиме.

Для помощи пожилым и пациентам с обострениями хронических заболеваний будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому.

Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8 до 20 часов. «Скорая помощь» и стационары будут работать круглосуточно.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме круглосуточно будут и травмпункты.

В Самаре:

— Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова на улице Полевой, 80а;

— Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко на улице Калинина, 32;

— Самарская городская больница № 7 на улице Крайней, 17;

— Самарская городская больница № 10 на улице Медицинской, 4б;

— Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, детский травмпункт на улице Ташкентской, 159.

В Новокуйбышевске:

— Новокуйбышевская центральная городская больница на улице Пирогова, 1, к3.

В Тольятти:

— Тольяттинская городская поликлиника № 3 на улице Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи;

— Тольяттинская городская больница № 2 на улице Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.

В Сызрани:

— Сызранская центральная городская и районная больница на улице Комарова, 1.

Более подробная информация доступна на сайтах лечебных учреждений.

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