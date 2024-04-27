Хозяйку 25 кошек выселяют из квартиры в Петербурге

Всех кошек в свое время женщина подобрала на улице. Сейчас животные находятся на Ланском шоссе рядом со станцией «Черная речка». Осталось пять дней, прежде чем придется освободить квартиру, а кошки потеряют дом. Если хотите помочь, номер хозяйки кошек можно найти на странице СК «Легион» во «ВКонтакте».