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Хозяйку 25 кошек выселяют из квартиры в Петербурге

Найти новый дом животным нужно в течение пяти дней.

Источник: СК «Легион» / «ВКонтакте»

В Петербурге на улице могут оказаться 25 кошек. Пока что животные проживают с хозяйкой на ее квартире, но из-за банкротства она вынуждена съехать в служебное жилье. Забрать с собой всех животных нельзя.

— Женщина не плодильщица, порядочная, интеллигентная, просто оказалась в сложной жизненной ситуации, — сообщается на странице СК «Легион» во «ВКонтакте».

Всех кошек в свое время женщина подобрала на улице. Сейчас животные находятся на Ланском шоссе рядом со станцией «Черная речка». Осталось пять дней, прежде чем придется освободить квартиру, а кошки потеряют дом. Если хотите помочь, номер хозяйки кошек можно найти на странице СК «Легион» во «ВКонтакте».

В прошлом году на юге Петербурга обнаружили квартиру с более чем 20 котами. Выяснилось, что хозяйка квартиры только запускала туда животных, но сама там не жила. Котята неделями жили без еды и воды.

флора и фауна