В 44 школах Кубани появятся новые инженерные классы

Сертификаты учреждениям-победителям вручили в рамках хакатона «Инженерные классы: старт в будущее» в школе No17 Кореновского района. В рамках церемонии отметили, что инженерные специальности являются очень востребованными.
Учреждения, где появятся новые классы, будут тесно взаимодействовать с техническими вузами и индустриальными партнерами. В учебные программы школ войдут новые предметы и курсы. Более тысячи учеников получат возможность глубже изучать математику, физику, информатику.
Так, в следующем учебном году новые классы начнут работать в школе No9 Лабинского района и в гимназии No6 Сочи.
Ранее «МК на Кубани» писал, что школьник из Новороссийска стал призером ВсОШ по математике.