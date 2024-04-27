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В 44 школах Кубани появятся новые инженерные классы

В Краснодарском крае региональный прошел отбор «Инженерные классы 2.0». Его победителями стали 44 школы из 19 городов региона, там и появятся новые кабинеты.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сертификаты учреждениям-победителям вручили в рамках хакатона «Инженерные классы: старт в будущее» в школе No17 Кореновского района. В рамках церемонии отметили, что инженерные специальности являются очень востребованными.

Учреждения, где появятся новые классы, будут тесно взаимодействовать с техническими вузами и индустриальными партнерами. В учебные программы школ войдут новые предметы и курсы. Более тысячи учеников получат возможность глубже изучать математику, физику, информатику.

Так, в следующем учебном году новые классы начнут работать в школе No9 Лабинского района и в гимназии No6 Сочи.

Ранее «МК на Кубани» писал, что школьник из Новороссийска стал призером ВсОШ по математике.

образование