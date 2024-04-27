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Движение по понтонному мосту открыли в Ростове-на-Дону с 27 апреля

В Ростове понтонный мост на Зеленый остров открыли для машин и пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

С 27 апреля в Ростове-на-Дону возобновилось движение по понтонному мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— С сегодняшнего дня открыто движение по наплавному мосту на Зеленый остров, — написал Алексей Логвиненко.

К слову, около двух дней назад очевидцы сообщали об окончании сборки переправы, но тогда не уточнялось, открыта ли конструкция для автомобилей и пешеходов.

Напомним, понтонный мост ежегодно закрывают в осенне-зимний период и открывают весной. При этом в 2023 году его предложили заменить на обычный, был даже объявлен конкурс на создание соответствующего проекта. Переправу предлагалось проложить через реку Дон от 29-й Линии до улицы Островной.

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