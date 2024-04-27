Движение по понтонному мосту открыли в Ростове-на-Дону с 27 апреля

Напомним, понтонный мост ежегодно закрывают в осенне-зимний период и открывают весной. При этом в 2023 году его предложили заменить на обычный, был даже объявлен конкурс на создание соответствующего проекта. Переправу предлагалось проложить через реку Дон от 29-й Линии до улицы Островной.