Движение по понтонному мосту открыли в Ростове-на-Дону с 27 апреля

С 27 апреля в Ростове-на-Дону возобновилось движение по понтонному мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— С сегодняшнего дня открыто движение по наплавному мосту на Зеленый остров, — написал Алексей Логвиненко.
К слову, около двух дней назад очевидцы сообщали об окончании сборки переправы, но тогда не уточнялось, открыта ли конструкция для автомобилей и пешеходов.
Напомним, понтонный мост ежегодно закрывают в осенне-зимний период и открывают весной. При этом в 2023 году его предложили заменить на обычный, был даже объявлен конкурс на создание соответствующего проекта. Переправу предлагалось проложить через реку Дон от 29-й Линии до улицы Островной.