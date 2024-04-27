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Новую аллею открыли в Астане

28 апреля по улице Кенесары правобережья Астаны высадили саженцы, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба КГД РК

В открытии аллеи приняли участие председатель КГД МФ РК Ж. Дуйсембиев, его заместители, а также руководители подразделений комитета.

Жандос Дуйсембиев отметил, что открытие аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Комитета госдоходов.

Мероприятие проведено также в поддержку республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», в рамках которой коллектив Комитета государственных доходов также принял участие в городском субботнике.

Работниками были посажены молодые сосны в столичном парке «Көктал», которые будут не только радовать глаз жителей, но и способствовать очистке воздуха.

Республиканскую акцию активно поддерживают все территориальные органы государственных доходов.

экология