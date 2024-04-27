Новую аллею открыли в Астане

В открытии аллеи приняли участие председатель КГД МФ РК Ж. Дуйсембиев, его заместители, а также руководители подразделений комитета.
Жандос Дуйсембиев отметил, что открытие аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Комитета госдоходов.
Мероприятие проведено также в поддержку республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», в рамках которой коллектив Комитета государственных доходов также принял участие в городском субботнике.
Работниками были посажены молодые сосны в столичном парке «Көктал», которые будут не только радовать глаз жителей, но и способствовать очистке воздуха.
Республиканскую акцию активно поддерживают все территориальные органы государственных доходов.