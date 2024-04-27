Израиль изменяет правила приема туристов

Главное нововведение — получение электронного разрешения на въезд (ETA). Получить этот документ можно будет, заполнив онлайн-форму и предоставив персональные данные. Электронная виза ETA задумана как инструмент отслеживания туристов, обеспечивающий их безопасность.
В заявлении на получение электронной визы в Израиль необходимо указывать данные карты для оплаты, а также паспорта и адрес электронной почты для получения официальных сообщений.
Предоставляется ETA после оплаты комиссии и получения одобрения, которое должно быть выдано за 72 часа. Туристы будут предъявлять ETA сотрудникам иммиграционной службы в аэропорту.
Предполагается, что срок действия ETA будет сохраняться в течение двух лет. Однако этот документ не дает права долгосрочного пребывания в стране. Туристам, получившим электронную визу, будет разрешено находиться в Израиле не более трех месяцев.