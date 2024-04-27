Астролог из Нижнего Новгорода снялась в телешоу «Богиня шопинга»

22-летняя астролог из Нижнего Новгорода Анастасия Крисламова приняла участие в съемках телевизионного шоу «Богиня шопинга» (18+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Суббота!».



По правилам шоу, нижегородке и ее двум соперницам предстоит подобрать наряд на заданную тему. При этом стоимость образа, состоящего из одежды, обуви и аксессуаров, не должна превышать 15 тыс. рублей.



В выпуске с Крисламовой девушкам предстоит подобрать наряд для похода в Эрмитаж. Выбранные ими образы оценят жюри, которыми стали фэшн-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.



Напомним, два нижегородских школьника приняли участие в телешоу «Суперниндзя. Дети». Выпуск с их участием выйдет в эфир 5 мая.