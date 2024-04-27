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Главный городской фонтан запустили в Нижнем Новгороде

Фонтан на площади Минина и Пожарского будет работать до конца сентября.

Источник: АО «Нижегородский водоканал»

Главный городской фонтан запустили на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АО «Нижегородский водоканал».

В конструкции фонтана установлено программное обеспечение. Именно благодаря этому подача воды, музыкальное и световое сопровождение синхронизируются, и создается эффект «танцующего» фонтана.

— Для нас это символичное и знаковое мероприятие, ведь мы запускаем фонтан в ознаменование открытия летнего сезона и завершения зимнего периода. Именно после начала работы нашего фонтана в городе запускаются все остальные, — отметил генеральный директор АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин.

Фонтан на площади Минина и Пожарского будет работать до конца сентября.

Напомним, в майские выходные в Нижнем Новгороде откроется парковый сезон. Для посетителей подготовили развлекательную программу. Именно в парковый сезон на территориях общественных пространств приводят большое количество мероприятий, концертов и мастер-классов.

архитектура