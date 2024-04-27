Главный городской фонтан запустили в Нижнем Новгороде

— Для нас это символичное и знаковое мероприятие, ведь мы запускаем фонтан в ознаменование открытия летнего сезона и завершения зимнего периода. Именно после начала работы нашего фонтана в городе запускаются все остальные, — отметил генеральный директор АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин.