Снег и град ожидаются в Казахстане

28 апреля в Алматы ночью и утром ожидается туман.
28 апреля в горных районах Алматинской области возможны сильные осадки (преимущественно снег), туман.
В воскресенье в Шымкенте во второй половине дня могут быть гроза, шквал, ветер, порывы 15−20 м/с.
28 апреля на юге Карагандинской области ожидается ветер 15−20 м/с, а также высокая пожарная опасность.
В воскресенье на большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
28 апреля днем на западе, севере и востоке Акмолинской области возможна гроза, ветер 15−20, днем порывы 23 м/с.
В воскресенье в Кызылординской области может быть ветер днем в центре, на востоке региона 15−20 м/с.
28 апреля днем на западе и севере Костанайской области ожидается гроза, ветер 15−20, днем на западе, севере, востоке региона порывы 23 м/с.
В воскресенье на юго-западе области Абай возможен ветер 15−20 м/с. На юге региона ожидается высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанская области с 20.00 часов 27 апреля до 20.00 часов 28 апреля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
28 апреля днем на севере Павлодарской области ожидается ветер, порывы 15−20 м/с.
В воскресенье днем на западе и севере Северо-Казахстанской области возможны дождь, гроза, ветер 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
28 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере региона — пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.