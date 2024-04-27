Северное сияние в центре России и необычные облака: Синоптик Ольга Мокеева объяснила причины загадочных явлений в Нижегородской области

— Конечно, телефон — это превалирующий фактор. Но дело не только в нем. Вообще наша территория открыта всем ветрам — Уральские горы далековато, препятствий никаких. Даже Сибирский или Монгольский антициклон к нам протягивает свои щупальца. Кроме того, здесь все-таки, мне кажется, влияет изменение климата. К примеру, у нас быстро проходит циклон, и ему в тыл вторгается холодный воздух с акватории Арктических морей. Вот тут и надо ждать каких-то таких необычных явлений, больше характерных для Мурманской области или Новой Земли. Или взять те же серебристые облака. На самом деле это даже не совсем облака. Обычные облака нижнего, среднего, верхнего яруса формируются из капель, из водяного пара. Он охлаждается — и появляется облако. В случае с серебристыми облаками природа их образования совсем другая. Они располагаются выше всех остальных облаков, на высоте 88−93 километров. Первый раз их увидели наши ученые из Пулковской обсерватории на севере Германии. Они заметили необычное свечение в районе 5−7 градусов над горизонтом. И долго думали, что это такое. Оказалось, что это были не перистые облака, а вторжение всяких маленьких метеоров, космическая пыль. Вот что собой представляют эти серебристые облака. Теперь они и у нас бывают.