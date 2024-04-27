Северное сияние в центре России и необычные облака: Синоптик Ольга Мокеева объяснила причины загадочных явлений в Нижегородской области

В последнее время погода преподносит нам сюрприз за сюрпризом. Мощные снегопады прошедшей зимой, сильное половодье в Поволжье, северное сияние в центре России и необычной формы облака — откуда берутся все эти загадочные явления и какого лета ждать в Нижегородской области в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.
Избежали половодья
— Ольга Дмитриевна, зима у нас в этом году была снежной, а сугробы растаяли очень быстро. Почему так?
— Действительно и в декабре, и в январе у нас было очень много снега — выпадало почти полторы месячные нормы осадков. Но при этом опасных явлений по количеству осадков этой зимой не было. Не было такого, чтобы у нас за 12 часов выпадало 20 мм осадков — именно такая градация у опасных явлений. Почему все быстро растаяло? Во-первых, не было промерзания, несмотря на то, что был период аномально холодной погоды. Он начался 30 декабря и закончился 15 января, когда средняя суточная температура воздуха была ниже климатических значений на 7 градусов. Были морозы до −30−32 градусов не только на севере области, но и в Дальнем Константинове, в Арзамасе. Даже у нас в заречной части города в низких местах столбики термометров приближались к 30-градусной отметке. Снега было много — самая высокая отметка чуть превышала 70 сантиметров. Но буквально три года назад, в 2021 году, высота снега на конец зимы достигала 93 сантиметров. Но рекордсменам так и осталась зима 1901−1902 года — высота снежного покрова 110 сантиметров.
— Этой весной почти все Поволжье страдало от сильного половодья. Нижнему Новгороду удалось избежать наводнения. Что нас спасло?
— В действительности гидрологи высокого половодья в этом году не ожидали. Причем не только в Нижегородской области, но и по всей Верхней Волге. Наш Гидрометцентр входит в состав Верхневолжского управления, обслуживающего Удмуртию, Чувашию, Мордовию, Марий Эл, а также Кировскую и Нижегородскую область. Везде прогноз был близким к средним многолетним значениям. И в наших регионах прогноз гидрологов оправдался. Почему снег быстро сошел? Прежде всего, не было промерзания верхних слоёв почвы и не было устойчивых периодов потепления и похолодания. Не было слежавшегося снега и снежной корки. В результате снег очень быстро сошел под лучами яркого солнца.
Полярное сияние в Поволжье
— Ольга Дмитриевна, этой зимой нижегородцы несколько раз наблюдали северное сияние. И не только зимой — на прошлой неделе его снова видели. Это же редчайшее явление для наших широт. Почему его так часто стали наблюдать?
— Полярное сияние и раньше у нас наблюдалось. Вот даже если мы вернемся к марту 1834 года, то увидим в документах значок северного сияния. Метеостанции северной части Нижегородской области часто фиксируют северное сияние, особенно зеленые всполохи. Но и красные тоже бывают. Просто сейчас, когда вы идете по улице, то вам не нужно бежать за фотоаппаратом, у вас все в руках — можно тут же снять. Но, конечно, играют роль и солнечные вспышки. Мы понимаем, что это оптическое явление вызывает свечение верхних слоев атмосферы. Раньше это больше проявлялось севернее 60-градусной параллели. Но сейчас и у нас это стало чаще проявляться.
— Нижегородцы еще часто снимают разные необычные облака. Это тоже просто чаще стали снимать или их действительно стало больше?
— Конечно, телефон — это превалирующий фактор. Но дело не только в нем. Вообще наша территория открыта всем ветрам — Уральские горы далековато, препятствий никаких. Даже Сибирский или Монгольский антициклон к нам протягивает свои щупальца. Кроме того, здесь все-таки, мне кажется, влияет изменение климата. К примеру, у нас быстро проходит циклон, и ему в тыл вторгается холодный воздух с акватории Арктических морей. Вот тут и надо ждать каких-то таких необычных явлений, больше характерных для Мурманской области или Новой Земли. Или взять те же серебристые облака. На самом деле это даже не совсем облака. Обычные облака нижнего, среднего, верхнего яруса формируются из капель, из водяного пара. Он охлаждается — и появляется облако. В случае с серебристыми облаками природа их образования совсем другая. Они располагаются выше всех остальных облаков, на высоте 88−93 километров. Первый раз их увидели наши ученые из Пулковской обсерватории на севере Германии. Они заметили необычное свечение в районе 5−7 градусов над горизонтом. И долго думали, что это такое. Оказалось, что это были не перистые облака, а вторжение всяких маленьких метеоров, космическая пыль. Вот что собой представляют эти серебристые облака. Теперь они и у нас бывают.
Погода на майские
— Ольга Дмитриевна, а какая погода нас ждет в майские праздники?
— Майские праздники у нас делятся на периода — 1 мая, День труда, и наш святой праздник 9 мая. В первые майские дни будет прохладно. Листочки уже распустятся, но преобладающий фон +10…+15 градусов. Это невысокие температуры. Ночи все еще холодные в нашем регионе. Без осадков в это время тоже не обойтись — по северу где-то будут проходить фронты, которые будут создавать условия для небольших кратковременных дождей.
— А что с летом? Понятно, что еще прогноз делать рано, но все же. Не будет такой аномальной жары, как в 2010-м?
— Конечно, в течение трех месяцев без перерыва не будет. Но жаркие периоды все равно будут — для этого и существует лето.