Куда сходить на майские праздники 2024 в Волгограде: программа и расписание мероприятий с 28 апреля по 1 мая

В ЦПКиО Волгограда на майские праздники с 28 апреля по 1 мая 2024 аттракционы работают с 10.00 до 22.00. Каждый день в выходные в программе мероприятий будут развлечения для детей и всей семьи. 28 апреля 2024 с 13.00 до 17.00 в парке каждый час будут проходить пенные вечеринки. В 14.00 и 16.00 начнется детская интерактивная программа, в 17 часов стартует вокальный турнир «Золотые голоса ЦПКиО». 29 апреля в 12.00 пройдет открытая тренировка для детей на футбольном поле, в 15.00 — турнир по настольным играм, в 16.00 — детская программа. Завершит день в 17.00 мастер-класс по восточным танцам. 30 апреля в 11.00 устроят бесплатный пленэр для художников (нужна регистрация, пишите в WhatsApp -+79061687877). В 16.00 детей ждет интерактивная программа, в 17.00 волгоградцев снова ждут восточные танцы.