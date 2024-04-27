Куда сходить на майские праздники 2024 в Волгограде: программа и расписание мероприятий с 28 апреля по 1 мая

В программе мероприятий на первые майские праздники 2024 в Волгограде с 28 апреля по 1 мая не будет крупных событий, массовых шествий и демонстрации. Однако в длинные майские выходные жителей и гостей города ждут музеи, концерты, мастер-классы, развлечения в парках и многое другое. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в Волгограде 28 апреля, 29 апреля, 30 апреля и 1 мая 2024 года с детьми, с друзьями и всей семьей.
Развлечения в парках на майские праздники 2024 в Волгограде
В майские праздники жители и гости Волгограда смогут прокатиться на поезде по пойме реки Царицы. Детская железная дорога начнет работать с 1 мая 2024 года. Со станции «Площадь Чекистов» поезд отправляется в выходные каждый час с 10.00 до 17.00, в будни — в 10, 11, 12, 15, 16 и 17 часов. Билеты: 200 ₽, детям от 5 лет — 150, до 5 лет — бесплатно. 0+
28 апреля 2024 с 11.30 до 18.00 в парке Раздолье в пойме Царицы устроят танцевальную феерию с участием лучших коллективов города. Вход свободный.
В ЦПКиО Волгограда на майские праздники с 28 апреля по 1 мая 2024 аттракционы работают с 10.00 до 22.00. Каждый день в выходные в программе мероприятий будут развлечения для детей и всей семьи. 28 апреля 2024 с 13.00 до 17.00 в парке каждый час будут проходить пенные вечеринки. В 14.00 и 16.00 начнется детская интерактивная программа, в 17 часов стартует вокальный турнир «Золотые голоса ЦПКиО». 29 апреля в 12.00 пройдет открытая тренировка для детей на футбольном поле, в 15.00 — турнир по настольным играм, в 16.00 — детская программа. Завершит день в 17.00 мастер-класс по восточным танцам. 30 апреля в 11.00 устроят бесплатный пленэр для художников (нужна регистрация, пишите в WhatsApp -+79061687877). В 16.00 детей ждет интерактивная программа, в 17.00 волгоградцев снова ждут восточные танцы.
Концерты и цирк на майские праздники 2024 в Волгограде
28 апреля 2024 в 19.00 концерт Anna Asti пройдет в Экспоцентре Волгограда. Билеты на сольное выступление от 5000 ₽ 16+
29 апреля 2024 в 19.00 в Экспоцентре концертное шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!». Билеты — от 5000 ₽ 16+
На Кроп Арене 29 апреля 2024 в 19.00 концерт исполнительницы Polnalyubvi и ее бэнда. Билеты — 2200 ₽ 16+
Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде пройдет в ЦКЗ 1 мая. Но попасть на него смогут только обладатели пригласительный, в продаже билетов не будет.
28 апреля 2024 в 16.00 на яркое шоу приглашает цирк династии Довгалюк. Шапито расположилось напротив Мамаева кургана на пр. Ленина 78д. Билеты: от 800 ₽ 0+
Выставки, праздники и мастер-классы в музеях и пешеходные экскурсии на майские праздники 2024 в Волгограде
В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в Волгограде до 12 мая 2024 работает выставка «В песне — жизнь моя», посвященная 95-летнему юбилею знаменитой землячки. В экспозиции — рояль, тысячи фото и дорогих сердцу Александры Пахмутовой вещей. Билеты: от 200 ₽ 0+
28 апреля 2024 в 15.00 детей приглашают на праздник Вербное воскресенье в выставочном зале музея Машкова. Помимо игр, загадок и традиций детей ждет мастер-класс. Участие по записи: 88442−24−16−79. Билеты: 300 ₽ 3+. В День Весны и Труда 1 мая 2024 в выставочном зале пройдет Машковская маёвка. В 13.00 начнется кураторская экскурсия Ольги Малковой по выставке «В песне — жизнь моя», в 14.00 — мастер-класс художника Марии Мелиховой «Декорирование текстиля». С собой можно принести белые футболки, шоперы или другие предметы для украшения. В 14.00 в здании музея на пр. Ленина, 21 пройдет интерактивное занятие бумажный «Электромонтёр» в пространстве выставки Александра Дейнеки. Участие по записи: 88442−38−01−91. В Крупеничкином доме 1 мая 2024 в 11.00. 13.00. 15.00 и 17.00 — День Кузьмы Огородника, мастер-класс кукла «Огородник». Участие по записи: 88442−24−16−79. Билеты: 300 ₽ 3+
Музей-заповедник «Старая Сарепта» 28 апреля 2024 в 12.00 приглашает на мастер-класс по ручной лепке из глины. Запись: 88442−67−33−02, 8−927−511−67−49. Билеты: 350 ₽ 7+
Краеведческий музей приглашает волгоградцев 28 апреля 2024 в 11.00 на мастер-класс «Мы разные, но мы вместе…» в технике правополушарного рисования (Билеты: 300 ₽ 16+). В 14.00 — тематическая экскурсия «Царицынский банкир» с посещением настоящего хранилища Волжско-Камского банка (Билеты: 250 ₽ 12+). В 16.00 — пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на каланчу (Билеты: 450 ₽ 12+). 30 апреля в 12.00 — экскурсия «Пожарный страж Царицына» с подъемом на каланчу (Билеты: 250 ₽ 12+). В 14.00 — лекция «Первомай в Царицыне» (Билеты: 150 ₽ 12+). В 16.00 — пешеходная экскурсия по центру «Царицын — Сталинград — Волгоград» (Билеты: 450 ₽ 12+). 1 мая в 12.00 — лекция «Сталинградский Первомай» (Билеты: 150 ₽ 12+). В 16.00 — пешеходная экскурсия по центру с подъемом на каланчу «По городу и над ним» (Билеты: 450 ₽ 12+). Запись: 8 (8442)38−84−21.
Волгоградский планетарий приглашает на экскурсию по дому звезд 28 апреля и 1 мая 2024 в 9.10, 13.10 и 17.10; 29 и 30 апреля в 13.10 и 17.10 (Билеты 400 ₽ 6+). Также можно попасть на дневные и вечерние в наблюдения в обсерватории (Билеты — 400 — 100 ₽ 6+). Справки — 8442−24−18−80.