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«До Москвы за 3800»: с 1 мая открывают продажу льготных авиабилетов для калининградцев

В программе субсидирования — шесть направлений.

Источник: Калининград.Ru

С 1 мая открываются продажи льготных авиабилетов для калининградцев. В программе субсидирования — шесть направлений. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Направления и цены.

  • Москва («Аэрофлот») — 3800 ₽.
  • Санкт-Петербург («Аэрофлот», «Россия») — 3500 ₽.
  • Екатеринбург («Уральские авиалинии») — 8500 ₽.
  • Жуковский («Уральские авиалинии») — 3800 ₽.
  • Мурманск («Смартавиа») — 6000 ₽.
  • Архангельск («Смартавиа») — 5500 ₽.

Билеты смогут купить жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе.

«Льгота распространяется на иногородних учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области, которые не имеют постоянной прописки на территории региона».

уточнил Лысков

По данным властей, купить билеты можно в авиакассах, на сайтах и в приложениях авиакомпаний.

Изменение программы субсидирования авиабилетов обсуждали во время визита президента Владимира Путина в январе 2024 года. Глава государства поддержал предложение распространить особый тариф только на жителей Калининградской области. Ранее льготные билеты были доступны только определённым категориям граждан со всей страны. Среди них — студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.

По оценке губернатора Антона Алиханова, на программу субсидирования в 2024 году осталось 170−180 млн рублей. Власти региона запросили дополнительное финансирование.