«До Москвы за 3800»: с 1 мая открывают продажу льготных авиабилетов для калининградцев

Изменение программы субсидирования авиабилетов обсуждали во время визита президента Владимира Путина в январе 2024 года. Глава государства поддержал предложение распространить особый тариф только на жителей Калининградской области. Ранее льготные билеты были доступны только определённым категориям граждан со всей страны. Среди них — студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.