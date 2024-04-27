«До Москвы за 3800»: с 1 мая открывают продажу льготных авиабилетов для калининградцев

С 1 мая открываются продажи льготных авиабилетов для калининградцев. В программе субсидирования — шесть направлений. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.
Направления и цены.
- Москва («Аэрофлот») — 3800 ₽.
- Санкт-Петербург («Аэрофлот», «Россия») — 3500 ₽.
- Екатеринбург («Уральские авиалинии») — 8500 ₽.
- Жуковский («Уральские авиалинии») — 3800 ₽.
- Мурманск («Смартавиа») — 6000 ₽.
- Архангельск («Смартавиа») — 5500 ₽.
Билеты смогут купить жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе.
«Льгота распространяется на иногородних учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области, которые не имеют постоянной прописки на территории региона».
По данным властей, купить билеты можно в авиакассах, на сайтах и в приложениях авиакомпаний.
Изменение программы субсидирования авиабилетов обсуждали во время визита президента Владимира Путина в январе 2024 года. Глава государства поддержал предложение распространить особый тариф только на жителей Калининградской области. Ранее льготные билеты были доступны только определённым категориям граждан со всей страны. Среди них — студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
По оценке губернатора Антона Алиханова, на программу субсидирования в 2024 году осталось 170−180 млн рублей. Власти региона запросили дополнительное финансирование.