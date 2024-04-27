Рейды ГИБДД пройдут в период майских праздников в Воронежской области

Между тем, как сообщили в воронежской полиции, с начала года на территории области случилось 241 ДТП, при этом погибли 74 человек, а 526 получили травмы. Правоохранители отметили, что усиление контроля на дорогах способствует повышению дисциплины среди автолюбителей.



Ранее стало известно, что 26 апреля в Борисоглебском районе перевернулась иномарка. Машина зацепила обочину, в итоге пострадал 59-летний водитель.