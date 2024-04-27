Между тем, как сообщили в воронежской полиции, с начала года на территории области случилось 241 ДТП, при этом погибли 74 человек, а 526 получили травмы. Правоохранители отметили, что усиление контроля на дорогах способствует повышению дисциплины среди автолюбителей.
Ранее стало известно, что 26 апреля в Борисоглебском районе перевернулась иномарка. Машина зацепила обочину, в итоге пострадал 59-летний водитель.
Рейды ГИБДД пройдут в период майских праздников в Воронежской области
Воронежские автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в ближайшие две недели. Патрулирование усилят с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Помимо нетрезвых автолюбителей, сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на водителей, которые нарушают правила перевозки детей, а также пренебрегают безопасностью пешеходов. Нарушителей ждут штрафы.
Между тем, как сообщили в воронежской полиции, с начала года на территории области случилось 241 ДТП, при этом погибли 74 человек, а 526 получили травмы. Правоохранители отметили, что усиление контроля на дорогах способствует повышению дисциплины среди автолюбителей.