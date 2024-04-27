Будут временные ограничения на некоторых улицах из-за забега в Астане

Движение в южном направлении вокруг ЭКСПО по улице Туркестан от здания ЭКСПО до улицы Достык, по улице Достык от улицы Туркестан до улицы Акмешит, по улице Акмешит от улицы Достык до улицы Туркестан закрывается с 6.50 до 10.00 28 апреля.