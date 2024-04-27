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Будут временные ограничения на некоторых улицах из-за забега в Астане

Астана. 27 апреля. КазТАГ — Будут временные ограничения на некоторых улицах из-за забега в Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата со ссылкой на департамент полиции.

Источник: Reuters

«В Астане, 28 апреля, в рамках празднования Дня единства пройдет один из крупнейших забегов для любителей спорта — “Бірлік жүгірісі”. В связи с этим будет введено временное ограничение движения транспорта на некоторых улицах», — говорится в сообщении в субботу.

Согласно информации, соревнования организуются Ассамблеей народа Казахстана при поддержке Федерации триатлона города Астаны. Оргкомитет Федерации триатлона города Астаны информирует жителей и гостей столицы о частичном закрытии движения на некоторых участках дорог в местах проведения соревнований.

В связи с этим движение на участке в северном направлении улицы Туркестан возле ЭКСПО будет перекрыто с 15.00 часов 27 апреля до 15.00 28 апреля (монтаж/демонтаж стартовой/финишной арки).

Движение в южном направлении вокруг ЭКСПО по улице Туркестан от здания ЭКСПО до улицы Достык, по улице Достык от улицы Туркестан до улицы Акмешит, по улице Акмешит от улицы Достык до улицы Туркестан закрывается с 6.50 до 10.00 28 апреля.

«Данные ограничения были введены с учетом рационального распределения времени движения участников соревнований», — сказано в сообщении.