Россия предоставит временное убежище осужденному в Киргизии участнику СВО

В ноябре 2022 года Кубанычбек уволился с военной службы и через несколько месяцев вернулся в Киргизию, где его задержали. Согласно Уголовному кодексу Киргизии, гражданам запрещено участвовать в военных конфликтах других государств, за нарушение закона предусмотрено лишение свободы до 15 лет. В мае 2023 года Аскара Кубанычбека приговорили к десяти годам колонии, однако позже суд пересмотрел решение по делу и назначил ему семь лет условно с надзором на три года.