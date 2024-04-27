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Россия предоставит временное убежище осужденному в Киргизии участнику СВО

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку предоставят временное убежище. В январе 2024 года суд Бишкека приговорил его к семи годам условно за участие в военной операции на стороне России в качестве добровольца.

Источник: РИА "Новости"

«Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории РФ. При наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приеме в гражданство нашей страны», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.

Аскар Кубанычбек, как уточнила представитель МВД, переехал в Россию до начала боевых действий на территории Украины. В 2022 году он отправился на военную операцию в качестве добровольца в составе батальона из ЛНР.

В ноябре 2022 года Кубанычбек уволился с военной службы и через несколько месяцев вернулся в Киргизию, где его задержали. Согласно Уголовному кодексу Киргизии, гражданам запрещено участвовать в военных конфликтах других государств, за нарушение закона предусмотрено лишение свободы до 15 лет. В мае 2023 года Аскара Кубанычбека приговорили к десяти годам колонии, однако позже суд пересмотрел решение по делу и назначил ему семь лет условно с надзором на три года.