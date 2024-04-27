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Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Сегодня, 27 апреля, артисту исполнилось 55 лет.

Источник: РИА "Новости"

В тексте документа указано, что орден Стасу Михайлову выдали за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность. В нем сказано, что артист входит в Международный союз деятелей эстрадного искусства.

Стас Михайлов в 2010 году получил звание заслуженного артиста РФ, в 2022 году — звание народного. В марте 2022 года артисту запретили въезд в Латвию в связи с его поддержкой военной операции, в октябре того же года он попал в санкционные списки Украины. На президентских выборах 2024 года Стас Михайлов был доверенным лицом Владимира Путина.

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