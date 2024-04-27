Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Стас Михайлов в 2010 году получил звание заслуженного артиста РФ, в 2022 году — звание народного. В марте 2022 года артисту запретили въезд в Латвию в связи с его поддержкой военной операции, в октябре того же года он попал в санкционные списки Украины. На президентских выборах 2024 года Стас Михайлов был доверенным лицом Владимира Путина.