Стало известно, победители каких олимпиад будут зачислены в белорусские вузы без экзаменов

Указано, что в перечне содержится 20 учебных предметов, а раньше их было 16. Называются русский язык и литература, белорусский язык и литература, информатика, биология, химия, французский, испанский и китайский языки. Сказано, что победители V Республиканского конкурса профессионального мастерства могут быть зачисленными без вступительных испытаний в вузы. Указываются дипломы I, II или III степени.