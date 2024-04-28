Снег выпал в Жамбылской области

«27 апреля в райцентре Бауыржана Момышулы выпал снег. Сейчас небольшой мороз, до −2 градусов, к ночи, скорее всего, температура еще упадет. Как раз начинают расцветать плодовые деревья, а тут такой мороз, как бы не остаться без своих фруктов».