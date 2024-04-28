Опухоли головы и шеи занимают лидирующие позиции в Беларуси

«Во-первых, это нарушение голоса-осиплость, охриплость, которая беспокоит пациента три и более недель и не поддается лечению консервативными методами. Наличие в полости рта язв, острых режущих краев зубов, которые постоянно травмируют язык и слизистую оболочку щек. Постоянная заложенность носа, которая не проходит при приеме сужающих сосуды капель», — рассказала завотделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Наталья Тризна.