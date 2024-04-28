Опухоли головы и шеи занимают лидирующие позиции в Беларуси

«Опухоли головы и шеи вышли на лидирующие позиции в связи с высокой заболеваемостью во всем мире и также в нашей стране», — рассказала завлабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Жанна Колядич.
Отмечается, что белорусские онкологи внедрили новые методы лечения опухолей головы и шеи. Так, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова используется «картиклеточная» терапия для лечения лимфром, а также различные виды реконструктивной хирургии.
«Мы внедрили методики эндоскопической хирургии на гортани, полости носа и околоносовых пазух. Совместные работы специалистов головы и шеи с нейрохирургами, которые позволяют выполнять те операции, которые не выполнялись ранее благодаря применению нового современного оборудования».
Симптомы опухолей головы и шеи
По статистике около 70% пациентов с онкологией головы и шеи обращаются к врачу уже с третьей-четвертой стадией заболевания. Существуют основные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии у человека данной опухоли.
«Во-первых, это нарушение голоса-осиплость, охриплость, которая беспокоит пациента три и более недель и не поддается лечению консервативными методами. Наличие в полости рта язв, острых режущих краев зубов, которые постоянно травмируют язык и слизистую оболочку щек. Постоянная заложенность носа, которая не проходит при приеме сужающих сосуды капель», — рассказала завотделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Наталья Тризна.