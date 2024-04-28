Около 4 тысяч яблонь высадили в Алматы

Посадки саженцев деревьев и кустарников прошли во всех районах города. В парке вдоль БАКа восточнее ул. Новая Саина в посадке принял участие глава города Ерболат Досаев.



Совместно с жителями города, общественными деятелями и эко-активистами на территории Алатуского района было высажено 500 яблоневых и 500 абрикосовых саженцев.



Яблоневый сад появился также на территории парка «ALA», где высажено 2270 саженцев. Еще порядка 1000 саженцев лиственных пород высадили на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.



В разных частях города акиматами районов произведены посадки яблоневых аллей, где всего высажено 1245 плодовых, 90 лиственных деревьев и 2600 кустарников, в том числе дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и др.