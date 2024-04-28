Какой сегодня день: 28 апреля

Знаете ли вы, что 28 апреля 1968 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»? О том, чем еще ознаменовано 28 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 28 апреля
В 1914 году в Америке был запатентован воздушный кондиционер.
В 1946 году на экраны вышел фильм «Каменный цветок».
Также 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.
Кто родился 28 апреля
Автопромышленник Ферруччо Ламборгини (1916−1993).
Актер Донатас Банионис (1924−2014).
Президент Ирака Саддам Хусейн (1937−2006).
Писатель Терри Пратчетт (1948−2015).
Актриса Пенелопа Крус (1974).
Актриса Джессика Альба (1981).
28 апреля в православном календаре
В этот день чтут память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.
Именины
28 апреля именины у Георгия, Дмитрия и Марфы.
Приметы на 28 апреля
Наши предки верили: разветвленные по окружности облака предвещают ясные и сухие дни. А если пчелы сегодня рано вернутся в улей — значит, скоро придет заметное потепление.