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Какой сегодня день: 28 апреля

Этот день является 119-м в григорианском календаре. До конца года остается 247 дней.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что 28 апреля 1968 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»? О том, чем еще ознаменовано 28 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 28 апреля

В 1914 году в Америке был запатентован воздушный кондиционер.

В 1946 году на экраны вышел фильм «Каменный цветок».

Также 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.

Кто родился 28 апреля

Автопромышленник Ферруччо Ламборгини (1916−1993).

Актер Донатас Банионис (1924−2014).

Президент Ирака Саддам Хусейн (1937−2006).

Писатель Терри Пратчетт (1948−2015).

Актриса Пенелопа Крус (1974).

Актриса Джессика Альба (1981).

28 апреля в православном календаре

В этот день чтут память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.

Именины

28 апреля именины у Георгия, Дмитрия и Марфы.

Приметы на 28 апреля

Наши предки верили: разветвленные по окружности облака предвещают ясные и сухие дни. А если пчелы сегодня рано вернутся в улей — значит, скоро придет заметное потепление.