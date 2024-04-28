Что можно и нельзя делать в Пудов день 28 апреля, который называют Святой Пуд

Не следует ругаться и ссориться. В Пудов день не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Запрещено работать до заката солнца. Согласно приметам, это может привлечь болезни и несчастья. Нельзя давать взаймы. Считается, что деньги так и не вернут.