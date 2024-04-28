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Что можно и нельзя делать в Пудов день 28 апреля, который называют Святой Пуд

Узнали приметы и запреты на 28 апреля, когда отмечают Пудов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 апреля вспоминает святого Пуда. В народе отмечают Пудов день. Указанный народный праздник являлся важным для пчеловодов.

Что нельзя делать 28 апреля

Не следует ругаться и ссориться. В Пудов день не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Запрещено работать до заката солнца. Согласно приметам, это может привлечь болезни и несчастья. Нельзя давать взаймы. Считается, что деньги так и не вернут.

Что можно делать 28 апреля

По традиции, Пудов день считался важным для пчеловодов, так как 28 апреля они начинали осматривать как пчел, так и ульи. В том случае, если тепло, что ульи выносили на улицу. Кроме того, в указанный день собирали почки калины и рябины.

Согласно приметам, если 28 апреля пчелы рано вернулись в улей, то это указывает на потепление. В том случае, если днем ясная погода, а к вечеру сгущаются облака, то погода переменится. Красная заря предупреждает про дождь.