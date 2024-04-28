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Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах Казахстана

Благоприятные метеорологические условия 28 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 85% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: Kazinform

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью в Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).