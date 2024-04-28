В Кишиневе люди добрые — всегда помогут чужому человеку. если ему нужна помощь: Советский менталитет и советское воспитание даже 30 лет свирепого капитализма не смогли убить

Вот о чем с казать-то хочется. Сколько бы дет нам ни насаждали капитализм, сколько бы ни твердили, что человек человеку волк, что в этой жизни побеждает тот, кто идет по головам, в выигрыше только сильнейший, а слабейшие — в проигрыше, мол, естественный отбор, а менталитет и воспитание у нас советские. Когда вполне естественным было уступать место в общественном транспорте старшим, помогать тем, кому нужна твоя помощь, когда человек человеку был товарищем, другом и братом.