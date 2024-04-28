В Кишиневе люди добрые — всегда помогут чужому человеку. если ему нужна помощь: Советский менталитет и советское воспитание даже 30 лет свирепого капитализма не смогли убить

Ехал на троллейбусе четвертого маршрута. Свернули на бульвар Дечебал, а вот перед очередным пешеходным переходом троллейбус затормозил. Водитель открыл передние двери, вышел. Подумал, что штанги упали, ан нет. Водитель троллейбуса подошел к старичку, который с палочкой пытался перейти по пешеходному переходу дорогу. Еле шел, со скорость метр в минуту. Водитель бережно подхватил его за предплечье, стал переходить с ним дорогу.
Дошел до середины, из машины, которая стояла с противоположной стороны перехода вышел парень, как эстафету, подхватил у водителя троллейбуса пожилого человека. Водитель вернулся на свое место, троллейбус тронулся. Успел лишь заметить, как парень благополучно пересек вместе с пенсионером дорогу, оставил его в безопасном месте, а сам вернулся в свой автомобиль.
И, знаете, так тепло на душе стало! Какой же у нас, все-таки, народ! Какие добрые люди! Кстати, в этот самый день мне на глаза попалось какое-то аномальное количество людей со сломанными руками — правой или левой. Насчитал десять человек самого разного возраста. В том самом троллейбусе № 4 одновременно сидело три человека, чьи руки были в гипсе. Молодой парень, немолодая женщина и еще один пенсионер. Всем уступили место. Это как само собой разумеющееся, хотя был дневной час пик, народу в салоне полно…
Вот о чем с казать-то хочется. Сколько бы дет нам ни насаждали капитализм, сколько бы ни твердили, что человек человеку волк, что в этой жизни побеждает тот, кто идет по головам, в выигрыше только сильнейший, а слабейшие — в проигрыше, мол, естественный отбор, а менталитет и воспитание у нас советские. Когда вполне естественным было уступать место в общественном транспорте старшим, помогать тем, кому нужна твоя помощь, когда человек человеку был товарищем, другом и братом.
Поэтому у нас всегда помогут перейти дорогу немощному пожилому человеку, затащат детскую коляску в троллейбус, уступят место пенсионеру или инвалиду, и, вообще, помогут постороннему человеку, если ему нужна помощь.
Этот менталитет даже за тридцать лет свирепого капитализма не искоренили, воспитание не убили. И слава Богу. Очень надеюсь, что не искоренят и не убьют…
А вы как думаете, уважаемые читатели?