За сколько продали часы богатейшего человека на «Титанике»

По информации RT, Джон Астор считался одним из самых богатых людей в мире на тот момент. Его капитал составлял около $87 млн, что эквивалентно нескольким миллиардам долларов сегодня, отмечает издание. Он помог своей жене Мадлен сесть в шлюпку, а сам остался на корабле.