Трое в комнате, не считая тараканов. Честный рассказ о жизни в общаге

Студенческая общага? Спроси любого, кто грыз гранит науки в вузах и колледжах что в советские годы, что недавно. Есть что вспомнить! Помните, «на 38 комнаток всего одна уборная» (пардон, две), а душ — один на всю пятиэтажку?" Было, и ведь выжили и вспоминаем с ностальгией по прошлому. Хотите узнать, как живут молодые люди сейчас?
В суете, да не в обиде.
Итак, пятиэтажка на Байкальской. Вот тут я и живу уже второй год. И не жалуюсь. Захожу в подъезд, показываю доброй вахтёрше пропуск, жёлтую бумажку с фотографией три на четыре, и вот я уже, можно сказать, дома. Кстати, изнутри наше общежитие вполне себе приличное. Оно блочного типа, в каждом блоке имеются четыре жилые комнаты, туалет, душ, кухня и всего-навсего горсточка тараканов. Не то, что, по рассказам, в 80-ые. В комнатах мы живём по двое-трое, вполне вольготно, а усатых боятся только первокурсницы. Мы, бывалые жильцы, давно страх позабыли и с ними сосуществуем в отношениях здоровой конкуренции: давим их, бьём всеми подручными средствами. Конечно, их и травят, но всех не победишь. Словом, общага живёт по тем же законам, что и весь современный мир.
Из дополнительных услуг на первом этаже стоят три стиральные машины. Все одновременно включать нельзя — выбьет пробки. Но это что! Говорят, раньше в тазиках стирали, а это жесть, конечно! Также важное место в устройстве общежития занимает пустота. Да, обычные и изначально пустые пролёты между блоками. На каждом этаже, кроме первого, таких пролётов два, и студенты охотно тащат туда всякий хлам: ненужную мебель, посуду, странные вещи и сломавшиеся электроприборы. Впрочем, многое пристраивается и находит новых хозяев. Так в одном из пролётов стихийно возник пункт по обмену книгами, а в другом кто-то повесил самый настоящий турник.
Светит, но не греет.
Однажды, когда я учился на первом курсе, в нашем пролёте появился холодильник. Старый такой, слегка пожелтевший, высотой чуть ниже меня. А на боку почему-то был приклеен листочек с надписью «Светофор». Счастью моему не было предела! Почему? Да потому, что холодильник у нас в общаге — дело, конечно, не редкое, есть они во многих комнатах, но некоторых, вроде меня, судьба им почему-то обделила.
Но теперь-то всё наладится! И наладилось бы, если бы холодильник оказался рабочим. Но увы. Все попытки его реанимировать закончились ничем, но мы с соседями его всё равно оставили. Всю зиму первого курса он верой и правдой служил нам шкафом для еды. Потом кто-то из общежития съезжал и по дешёвке продавал рабочий холодильник. Когда мы пришли его забирать, девушка, видимо соседка съезжавшей, грустно открыла нам дверь. Кряхтя и ругаясь, мы его тогда унесли к себе в комнату, а она долго ещё, наверно, смотрела нам вслед.
Круговорот холодильников в общаге — это нормально. Часто кто-нибудь из девчонок просит нас либо приволочь новый холодильник с улицы на этаж, либо переместить удачно купленный из одной комнаты в другую. Если бы за это давали звания мастеров спорта, то у нас с соседом оно уже было! Что плохо — так это то, что этот шкаф автоматически не гарантирует еды.
Всё наизнанку.
И да, вопреки расхожему мнению, еда в общежитии есть. Стипендией можно обзавестись приличной, только зачеты сдавай. А вот тем, кто учится на «платке», приходится сложнее, ведь родительские деньги транжирятся быстро, а есть всё-таки что-то нужно. Остаётся только один вариант. Нет, не работать. Идти в гости!
Ходят в гости друг к другу все и на постоянной основе. Стук — вещь достаточно частая, но, наперекор светской этике, является не вопросом, а только предупреждением — мол, я уже вхожу. И вот вошёл ты, а что делать-то? Пить, есть, общаться, но не переусердствовать и в коридоре не буянить. Оно бы можно, но там и на некоторых кухнях висят камеры.
Есть и опасность внезапной проверки, сильно не разгуляешься. Коридоры общежития осматриваются каждый день, и только в глубины комнат вахтёрши заходят крайне редко. Не всем ведь хочется наблюдать убранство комнаты современного студента.
А какое оно, это убранство? Одним словом интерьер большинства комнат можно описать как гротеск. Посудите сами: облезлые обои с цветочками, оставшиеся от ремонта двадцатилетней давности, усыпанный собственными щепками «паркет», много ненужных вещей и парочка современных компьютеров. Да, сейчас они есть почти у всех, ведь учиться с ними намного удобнее, не говоря уже о множестве других функций. Вот так в пределах одной комнатушки уживается удручающая реальность и блестящая виртуальность. Но так не везде, кое-где существуют небольшие островки ремонта. Иногда их помогают сооружать родители, иногда студенты справляются своими силами.
На всю оставшуюся жизнь.
Но балаган не может длиться вечно. Да, приходится и учиться. Осознание этого обстоятельства обычно приходит ближе к ночи. Тогда общежитие начинает трудиться в поте лица, писать конспекты, строчить курсовые, дипломные, готовиться к надвигающимся экзаменам. Ничего из этого, разумеется, невозможно успеть, потому в ход идёт всё: хитрость, обман, взаимовыручка, купленный к предстоящей пересдаче микронаушник, а изредка и настоящий зубрёж.
Это в комбинации со считанными минутами сна делают из обыкновенного пройдохи образцового супермена. Ему теперь всё нипочём. Общага выучит и правильно распределять время, и дом приводить в порядок. После этой школы жизни можно точно сказать — к быту готов. А про тех, кто этого не прошёл- эх, вы жизни не видали!