Трое в комнате, не считая тараканов. Честный рассказ о жизни в общаге

Итак, пятиэтажка на Байкальской. Вот тут я и живу уже второй год. И не жалуюсь. Захожу в подъезд, показываю доброй вахтёрше пропуск, жёлтую бумажку с фотографией три на четыре, и вот я уже, можно сказать, дома. Кстати, изнутри наше общежитие вполне себе приличное. Оно блочного типа, в каждом блоке имеются четыре жилые комнаты, туалет, душ, кухня и всего-навсего горсточка тараканов. Не то, что, по рассказам, в 80-ые. В комнатах мы живём по двое-трое, вполне вольготно, а усатых боятся только первокурсницы. Мы, бывалые жильцы, давно страх позабыли и с ними сосуществуем в отношениях здоровой конкуренции: давим их, бьём всеми подручными средствами. Конечно, их и травят, но всех не победишь. Словом, общага живёт по тем же законам, что и весь современный мир.