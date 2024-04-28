Православные верующие в Беларуси празднуют сегодня Вербное воскресенье

Традиция отмечания Пальмового воскресенья, как изначально называется этот праздник, возникла еще в IV веке нашей эры в Иерусалиме. Тогда Церковь ввела обычай освящать пальмовые ветви. Согласно преданию, в субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря, и многие свидетели и слышавшие об этом чуде именно тогда уверовали в Христа. Когда на следующий день он въехал в Иерусалим, то на дорогу перед ним бросали ветви пальмы и приветствовали хвалебными песнями.