Православные верующие в Беларуси празднуют сегодня Вербное воскресенье

Каждый год праздник выпадает на разные дни, так как зависит от Великого Поста и Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, ровно за неделю до главного христианского торжества и за день до начала Страстной седмицы.
Вербное воскресенье — неофициальное название праздника. Церковь называет его «Вход Господня в Иерусалим».
Традиция отмечания Пальмового воскресенья, как изначально называется этот праздник, возникла еще в IV веке нашей эры в Иерусалиме. Тогда Церковь ввела обычай освящать пальмовые ветви. Согласно преданию, в субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря, и многие свидетели и слышавшие об этом чуде именно тогда уверовали в Христа. Когда на следующий день он въехал в Иерусалим, то на дорогу перед ним бросали ветви пальмы и приветствовали хвалебными песнями.
На наших землях ветви не растущей здесь пальмы заменили вербой. В этот день принято срезать и освящать в церкви или покупать уже освященные веточки распустившейся вербы и приносить их домой.
Вербное воскресенье отмечается во время Великого поста, но в честь праздника дозволяется есть рыбу и пить вино.