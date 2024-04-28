Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз

Дополнительно Стародубова посоветовала не употреблять шашлык вместе с другими жирными и жареными закусками или с алкоголем. Самое правильное сочетание — это шашлык со свежими овощами или зеленью. Диетолог обратила внимание на то, что шашлыки можно готовить и из овощей.