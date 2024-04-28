Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз

Стародубова в беседе с «Москвой 24» отметила, что употреблять такое блюдо, как шашлык, нужно с большой осторожностью. Она заявила, что мясо, зажаренное до темной корочки, не относится к здоровой пище.
По словам диетолога, предпочтение лучше отдать сортам мяса с низким содержанием жира. Например, можно выбрать кролика, индейку, цыпленка, перепела. Также можно запечь на углях рыбу или морепродукты, например, кальмаров или креветок: они источник незаменимых для организма пищевых веществ — омега-3 жирных кислот, йода и цинка.
«При приготовлении шашлыка расстояние между углями и мясом должно быть примерно 30 сантиметров: это нужно, чтобы не допускать возникновения прямого контакта продукта с пламенем. Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья».
Стародубова добавила, что агрессивная термическая обработка мяса способствует выделению гетероциклических аминов, обладающих канцерогенным действием.
Маринад к мясу лучше приготовить самостоятельно, используя натуральные компоненты в виде лимонного сока и других кислых соков из ягод или фруктов, натурального маложирного йогурта, газированной воды, помидорного пюре.
Дополнительно Стародубова посоветовала не употреблять шашлык вместе с другими жирными и жареными закусками или с алкоголем. Самое правильное сочетание — это шашлык со свежими овощами или зеленью. Диетолог обратила внимание на то, что шашлыки можно готовить и из овощей.