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Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей

В лагерях Кубани в летний период отдохнут около тысячи детей из новых регионов.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Лагеря Краснодарского края примут в летний период 255 тысяч детей, из них порядка одной тысячи — это дети из новых регионов, сообщили РИА Новости в краевом министерстве труда и социального развития.

«Всего этим летом планируют работать 91 стационарный детский лагерь, который примет 255 тысяч детей, из них: 130 тысяч — дети края, 125 тысяч — из иных субъектов и стран. Ожидаем, что в край приедут порядка 1000 детей из новых территорий», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также заявлял, что во время летней оздоровительной компании помимо стационарных лагерей в Краснодарском крае будет работать около полутора тысяч пришкольных лагерей. По его словам, планируется, что этим летом в регионе отдохнут порядка 370 тысяч ребят.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23—27 сентября 2022 года.