Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также заявлял, что во время летней оздоровительной компании помимо стационарных лагерей в Краснодарском крае будет работать около полутора тысяч пришкольных лагерей. По его словам, планируется, что этим летом в регионе отдохнут порядка 370 тысяч ребят.