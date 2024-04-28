Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей

КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Лагеря Краснодарского края примут в летний период 255 тысяч детей, из них порядка одной тысячи — это дети из новых регионов, сообщили РИА Новости в краевом министерстве труда и социального развития.
«Всего этим летом планируют работать 91 стационарный детский лагерь, который примет 255 тысяч детей, из них: 130 тысяч — дети края, 125 тысяч — из иных субъектов и стран. Ожидаем, что в край приедут порядка 1000 детей из новых территорий», — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также заявлял, что во время летней оздоровительной компании помимо стационарных лагерей в Краснодарском крае будет работать около полутора тысяч пришкольных лагерей. По его словам, планируется, что этим летом в регионе отдохнут порядка 370 тысяч ребят.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах