Вербное воскресенье встречают православные верующие

На следующий день, в воскресенье, он вошел в Иерусалим, где перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы над Голиафом. Его встречали, как победителя, приветствовали пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой он ехал, люди бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви. В России их заменила верба.