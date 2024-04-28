Вербное воскресенье встречают православные верующие

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, которая в этом году выпала на 5 мая. Вербное воскресенье — праздник, который знаменует собой вступление Христа на путь крестных страданий и символизирует признание Сына Божьего мессией, Спасителем.
В субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло присутствовавших. Многие, видевшие и слышавшие об этом событии, уверовали во Христа именно после этого события.
На следующий день, в воскресенье, он вошел в Иерусалим, где перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы над Голиафом. Его встречали, как победителя, приветствовали пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой он ехал, люди бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви. В России их заменила верба.
Этот день отмечается накануне начала Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.
Начинается празднование со всенощного бдения, на котором читается особая молитва. Молящиеся встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, держа в руках свечи и ветки вербы — они заменяют пальмовые листья. На второй части бдения, утрене, читается особая молитва на благословение «ваий». После нее принесенные вербы окропляют святой водой.
Отметим, что освященным веточкам вербы верующие придают особое значение. Считается, что прикосновение вербы исцеляет и спасает от порчи и сглаза. Освященные веточки принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.
В этот день нельзя ссориться, скандалить и ругаться, стоит избегать громких посиделок и чрезмерного веселья. У верующих продолжается пост, можно есть рыбу.
По информации пресс-службы Митрополичьего округа, накануне митрополит Александр совершил всенощное бдение в главном храме Алматы — в Вознесенском соборе, сегодня он возглавит Божественную Литургию в этом соборе. Начало — в 9:00.
Ранее, 24 апреля, Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье отметили католики всего мира. Светлое Христово Воскресение или Пасху они отметили 31 марта. Православные — 5 мая.