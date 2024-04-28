С позывным «Серый». Как дворняга стала талисманом кузбасских росгвардейцев

Служебные собаки «работают» 8−10 лет, этот срок регламентирован. За каждым псом закреплен только один кинолог. Выход у бойцов спецназа на пенсию льготный — 15 лет стажа. Вот и получается, что в своей жизни кинолог может служить с двумя собаками. Есть среди псов долгожители: в некоторых российских подразделениях служат собаки в возрасте 14 лет. Чтобы оставаться в строю, старички периодически проходят зачёт. После того, как служебному псу ставят диагноз «старость», его забирает к себе домой его же кинолог, или собаку отдают в добрые руки гражданских лиц.