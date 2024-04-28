С позывным «Серый». Как дворняга стала талисманом кузбасских росгвардейцев

На днях кузбассовцев тронула история о четвероногом «спецназовце» по кличке Серый. Бродячий пес прибился к войсковому стрельбищу росгвардейцев и стал своим. Собаке дали позывной и поставили на котловое довольствие. «АиФ в Кузбассе» рассказывает подробности трогательной истории.
Спит под звук выстрелов.
Действующий боец спецназа с позывным «Малой» рассказал, что около года назад к ним на стрельбище стал приходить пёс — типичный представитель двортерьеров, но с чувством собственного достоинства. Некоторые собаки ласкаются перед теми, кто их кормит, а этот всегда держится гордо. Правда, на вид он напоминает помесь корги с хаски.
Стрельбище располагается рядом с населённым пунктом Мозжуха. Вероятно, собака пришла оттуда. Обычно бродячки редко заходят на полигон — отрабатывают занятия на нём днём и ночью, шумно. Это отпугивает животных, но не Серого.
«Он поставлен на котловое довольствие (смеется). Кормим “бойца” тем же, что едят и все остальные. Конечно, кто-то и колбаской угостит, но и, как вы сами можете увидеть, пёс недостатком в весе не страдает», — говорит «Малой».
Серый приходит, когда ему вздумается. Поэтому в планах обустроить ему будку не было. А спит иногда прямо на полянке рядом с огневым рубежом. Росгвардейцы даже сначала думали, что, может, пёс глухой? Но нет, он всё слышит и даже откликается на позывной.
Со служебными псами Серому еще не приходилось встречаться, хотя на стрельбище обитает сторожевой пёс Дик, вот с ним они подружились и при встрече всегда «здороваются».
Гражданские собаки регулярно приходят к бойцам в зоне СВО. Например, бойцы из Иркутского ОМОНа недавно привезли щенка. Собака появилась в отряде, когда омоновцы обследовали квартал после обстрела — они услышали, как кто-то жалобно скулит под завалами здания. Это был двухмесячный щенок, который прижался к спасителю. Найдёныша назвали Ленкой, у которой в будущем есть все шансы стать хорошей служебной собакой.
Кинолог на пенсию с собакой.
И хоть у Серого не выйдет стать полноценной служебной собакой, он всё равно стал своеобразным талисманом на стрельбище. Мы решили узнать побольше о настоящих четвероногих «спецназовцах», на которых Серому можно было бы ровняться.
Начальник кинологической службы Росгвардии Кузбасса Денис Чекалов сообщил, что в регионе два кинологических подразделения: в Кемерове и Новокузнецке. Так, в кемеровском содержатся немецкие, бельгийские и восточноевропейские овчарки, которые специализируются исключительно на минно-розыскной службе. Универсальной породой считается немецкая овчарка — их в силовых ведомствах больше всего.
«Точная численность кинологов, а также их питомцев, засекречена. Могу сказать, что их немного, но достаточно для выполнения повседневных задач. Кинолог — это особая категория, поэтому от желающих трудоустроиться к нам мы отказываться не будем», — говорит начальник.
Служебные собаки «работают» 8−10 лет, этот срок регламентирован. За каждым псом закреплен только один кинолог. Выход у бойцов спецназа на пенсию льготный — 15 лет стажа. Вот и получается, что в своей жизни кинолог может служить с двумя собаками. Есть среди псов долгожители: в некоторых российских подразделениях служат собаки в возрасте 14 лет. Чтобы оставаться в строю, старички периодически проходят зачёт. После того, как служебному псу ставят диагноз «старость», его забирает к себе домой его же кинолог, или собаку отдают в добрые руки гражданских лиц.
В большинстве случаев собаки отправляются на пенсию домой к своему напарнику. Кемеровский ветеран из ОМОН, например, забрал к себе свою любимицу Афелию. Собака прослужила в спецподразделении 9 лет. Вместе с ней на пенсию вышел и кинолог.