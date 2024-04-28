Патриарх Кирилл обратился к церквям и организациям из-за «гонений» на УПЦ

Во всех посланиях патриарх Кирилл рассказал, что 24 апреля в одном из крупнейших монастырей УПЦ Святогорской лавре были проведены обыски. Наместнику митрополиту Святогорскому Арсению предъявлено подозрение из-за его выступления в храме. По версии следствия, он раскрыл информацию о расположении Вооруженных сил Украины. Как объяснил патриарх Кирилл, тот сообщал верующим, что в сентябре 2023 года сотрудники СБУ расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили проверку документов верующих. Митрополит Арсений назвал произошедшее дискриминацией.