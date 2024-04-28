Длинная рабочая неделя завершилась у мэра Омска субботником

Подробности градоначальник сообщил в соцсетях.
Вчера в России, в том числе и в Омской области, прошел всероссийский субботник. В нем приняли участие не только жители, но и чиновники.
«Рабочий день завершился субботником. Помогли нашему Управлению дорожного хозяйства и благоустройства убирать мешки с мусором. Поработали ударно: с улиц Блюхера, Марка Никифорова и 1-й Поселковой вывезли два “КамАЗа” по 10 кубов каждый и два “МАЗа” по 15. Еще один грузовик наполнили старыми шинами — их сразу увезли на переработку, благо такая возможность теперь в Омске имеется», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
В завершение поста градоначальник поблагодарил омичей, которые участвовали в «наведении порядка в городе».
Ранее сообщалось, что омский губернатор Виталий Хоценко принял участие во всероссийском субботнике.