Длинная рабочая неделя завершилась у мэра Омска субботником

«Рабочий день завершился субботником. Помогли нашему Управлению дорожного хозяйства и благоустройства убирать мешки с мусором. Поработали ударно: с улиц Блюхера, Марка Никифорова и 1-й Поселковой вывезли два “КамАЗа” по 10 кубов каждый и два “МАЗа” по 15. Еще один грузовик наполнили старыми шинами — их сразу увезли на переработку, благо такая возможность теперь в Омске имеется», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.