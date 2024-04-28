В Омской области установлен особый противопожарный режим

Специалисты Федеральной авиалесоохраны разработали предварительный прогноз рисков ЧС по лесным пожарам на май (из-за тёплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории). Отметим, что прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций. Во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности.
«Практически 100% всех ландшафтных и лесных пожаров весной возникают из-за человеческого фактора: палов сухой травы непотушенных костров, брошенных окурков и так далее», — отмечают специалисты Федеральной авиалесоохраны.
Пожароопасный сезон открыт в 76 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введён только в Биробиджанском муниципальном образовании Еврейской автономной области. Особый противопожарный режим установлен в 36 субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Калининградской, Кировской, Самарской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Амурской, Херсонской областей, Республик Крым, Дагестан, Башкортостан, Тыва, Хакасия, Татарстан, Чувашской Республики, Забайкальского края; Еврейской автономной области; в 1 муниципальном образовании Тверской области, в 2 муниципальных образованиях Астраханской области, в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края, в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа, в 8 муниципальных образованиях Челябинской области, в 1 муниципальном образовании Республики Алтай, в 18 муниципальных образованиях Республики Бурятия, в 11 муниципальных образованиях Томской области, в 23 муниципальных образованиях Приморского края, в 1 муниципальном образовании Сахалинской области, в 14 муниципальных образованиях Хабаровского края.