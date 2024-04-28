В Омской области установлен особый противопожарный режим

Пожароопасный сезон открыт в 76 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введён только в Биробиджанском муниципальном образовании Еврейской автономной области. Особый противопожарный режим установлен в 36 субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Калининградской, Кировской, Самарской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Амурской, Херсонской областей, Республик Крым, Дагестан, Башкортостан, Тыва, Хакасия, Татарстан, Чувашской Республики, Забайкальского края; Еврейской автономной области; в 1 муниципальном образовании Тверской области, в 2 муниципальных образованиях Астраханской области, в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края, в 1 муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа, в 8 муниципальных образованиях Челябинской области, в 1 муниципальном образовании Республики Алтай, в 18 муниципальных образованиях Республики Бурятия, в 11 муниципальных образованиях Томской области, в 23 муниципальных образованиях Приморского края, в 1 муниципальном образовании Сахалинской области, в 14 муниципальных образованиях Хабаровского края.