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Главные новости в Молдове 28 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 28 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 82% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

1. Синоптики бьют тревогу: На Молдову снова надвигаются ливни — когда ждать стихию.

2. Санду честная, она не дура, а вы все врете: Как президентка Молдовы не замечает очевидного воровства и коррупции среди своих партийцев.

3. Пасхальные ярмарки в Кишиневе: Когда они начинают работать и по каким адресам — публикуем ПОЛНЫЙ список.

4. Мама, он и тебя посчитал: В Молдове во время переписи населения уже опрошено около 860 тысяч человек.

5. Город отдают на откуп велосипедистам: в воскресенье Кишинев на весь день перекроют.

экономика