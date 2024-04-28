Главные новости в Молдове 28 апреля

1. Синоптики бьют тревогу: На Молдову снова надвигаются ливни — когда ждать стихию.
2. Санду честная, она не дура, а вы все врете: Как президентка Молдовы не замечает очевидного воровства и коррупции среди своих партийцев.
3. Пасхальные ярмарки в Кишиневе: Когда они начинают работать и по каким адресам — публикуем ПОЛНЫЙ список.
4. Мама, он и тебя посчитал: В Молдове во время переписи населения уже опрошено около 860 тысяч человек.
5. Город отдают на откуп велосипедистам: в воскресенье Кишинев на весь день перекроют.