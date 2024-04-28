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В Новосибирске прошли богослужения в день Вербного воскресенья

Сегодня, 28 апреля, во всех храмах Новосибирска проходят торжественные богослужения, посвящённые празднику Входа Господня в Иерусалим.

Источник: Сиб.фм

Торжественные богослужения начались с раннего утра. Основные мероприятия проходят в крупных храмах Новосибирска. Праздник Входа Господня в Иерусалим входит в число 12 наиглавнейших после Пасхи.

В это воскресенье в новосибирских храмах было достаточно многолюдно. Только около тысячи человек посетили Вознесенский кафедральный собор. Здесь всенощное бдение совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В других храмах службы проводили настоятели.

Сейчас идёт самая строгая неделя поста — Страстная седмица. Испытание для всех верующих закончится 5 мая — в этот день в 2024 году праздную Пасху.

Кстати, Сиб.фм подготовил для вас красочные картинки-открытки, которые вы можете отправить родным и друзьям. Найти их можно по этой ссылке.

религии