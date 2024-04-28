В Новосибирске прошли богослужения в день Вербного воскресенья

В это воскресенье в новосибирских храмах было достаточно многолюдно. Только около тысячи человек посетили Вознесенский кафедральный собор. Здесь всенощное бдение совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В других храмах службы проводили настоятели.