От мала до велика: владивостокцы начали сдавать нормы ГТО

«Я сдавал “ГТО” в первый раз. Принял участие в беге на короткую дистанцию и в беге на выносливость. Также сдал подтягивания и гибкость. Мне кажется, что для людей моего возраста и старше важно показать молодым ребятам хороший пример. У меня подрастает сын, ему в следующем году шесть, и он сможет сдать нормативы на первую ступень. Возможно, что скоро я стану участвующим тренером и помогу сыну выйти на старт», — поделился участник мероприятия 30-летний Михали Макаренков.