От мала до велика: владивостокцы начали сдавать нормы ГТО

Сдача испытаний комплекса ГТО стартовала во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Зарегистрироваться и принять участие можно всем желающим.
Так, например, накануне спортсмены от шести лет смогли проверить свои возможности в нескольких дисциплинах: бег на короткие (60 и 100 метров) и на длинные (1, 2, 3 километра) дистанции, подтягивания. Самый старший из участников претендовал на 14 ступень (50 — 54 года).
Такой формат сдачи нормативов для многих спортсменов стал новым опытом.
«Я сдавал “ГТО” в первый раз. Принял участие в беге на короткую дистанцию и в беге на выносливость. Также сдал подтягивания и гибкость. Мне кажется, что для людей моего возраста и старше важно показать молодым ребятам хороший пример. У меня подрастает сын, ему в следующем году шесть, и он сможет сдать нормативы на первую ступень. Возможно, что скоро я стану участвующим тренером и помогу сыну выйти на старт», — поделился участник мероприятия 30-летний Михали Макаренков.
Организаторы отмечают разнообразие возрастных категорий и надеются на увеличение постоянного интереса к сдаче «ГТО».
«Это мероприятие не единственное. Мы принимаем “ГТО” по утрам в будни, практически ежедневно к нам индивидуально и группами приходят участники, которые выполняют нормативы. Уметь бегать, прыгать, быть сильным и гибким — это необходимый минимум для каждого, а выполнение нормативов “ГТО” поможет отследить свои результаты», — отметил руководитель центра тестирования ВФСК ГТО Александр Московченко.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019—2030 годов.
Во Владивостоке в настоящее время функционирует три центра тестирования ВФСК ГТО. Для каждого человека это возможность проверить свои физические способности. А для поступающих в высшие учебные заведения есть приятный бонус — дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.